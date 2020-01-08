إنقاذ مسن من خلف ساتر ترابي لكوبري تحت الإنشاء بحلوان وإعادته لأهله

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع لإنقاذ مسن خمسينى يتخذ ساترا ترابيا لكوبرى تحت الإنشاء بحلوان مأوى له.



توجه الفريق على الفور لمكان تواجد المسن وأجرى دراسة حالة له وتبين أنه يدعى / صلاح ع أ ويبلغ من العمر ٥٥ عاما وهو من مواليد محافظة الفيوم وكان يعمل سائقا وتعرض لصدمة نفسية ولا يوجد معه أى أوراق تثبت شخصيته.



بعد محاولات عديدة نجح الفريق بإقناعه باستقباله بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة وعلية تم استقباله بدار عقيلة السماع للرعاية بحلوان ليتلقى كافة أوجه الرعاية وإعادة تأهيله ودمجه فى المجتمع مرة أخرى.



ونجح الفريق بإعادته لأهله بعد نشر صورة له على إحدى صفحات التنويه عن المفقودين على صفحات التواصل الاجتماعى والذين تعرفوا عليه وقاموا بإستلامه.



ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات إنتهاكات دور الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى صفحات التواصل الاجتماعى بالوزارة.

