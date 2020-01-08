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أخبار العالم

الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية ويقصف ميليشيات غربي سرت

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:37 م
الجيش الليبي يسقط
الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية ويقصف ميليشيات غربي سرت
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سمر صالح
أعلن مصدر عسكري أن مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الليبي قصفت أهدافا في منطقة ابوقرين الواقعة غرب سرت وجنوب مصراته.

وقالت المتحدثة باسم غرفة عمليات سرت انتصار محمد لوكالة "إرم نيوز" الإماراتية إن القصف الذي جرى ليلا، عبر سلسلة من الغارات، استهدف تمركز الميليشيات خارج أبو قرين، وأوقع في صفوفهم خسائر فادحة.

من جانبها، أعلنت غرفة عمليات الكرامة أن وسائل الدفاع الجوي للجيش الوطني أسقطت طائرة مسيّرة للأتراك بمنطقة ابوقرين .

وكانت غرفة عمليات سرت الكبرى قالت أمس الثلاثاء، إن وحدات عسكرية بإمرة اللواء سالم درياق تقدمت إلى منطقة الهيشة غربي سرت.

وسيطر الجيش الوطني الليبي أمس الثلاثاء على مدينة سرت بشكل كامل.
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