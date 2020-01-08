بعد لوكاكو وسانشيز | إنتر ميلان يقترب من ضم نجم مانشستر يونايتد

اقترب مسؤولو نادي إنتر ميلان الإيطالي من حسم التعاقد مع الظهير الإنجليزي أشلي يونج لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ، ويعد يونج ثالث صفقات نادي إنتر ميلان من مانشستر يونايتد وذلك بعد أن أتمم النادي التعاقد مع لوكاكو وأليكسس سانشيز في الصيف الماضي.



ويسعى إنتر وفقا لشبكة سكاي الإيطالية إلى ضم الظهير الإنجليزي لمدة موسم ونصف، وينتهي عقد يونج (34 عامًا) مع يونايتد في نهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض والتوقيع لأي نادٍ آخر حاليا.



وأشارت الشبكة إلى أن إنتر مستعد لتقديم عقد إلى يونج لمدة 18 شهرًا، لكن لم يتضح ما إذا كان يونايتد سيسمح له بالمغادرة في الميركاتو الحالي.



يذكر أن يونج قد خاض 18 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفا واحدا، وصنع آخر.



