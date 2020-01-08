بعد تعليقها.. لوفتهانزا الألمانية تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى إيران

أعلنت شركة لوفتهانزا، وهي أكبر شركة طيران في ألمانيا اليوم الأربعاء، إنها ستستأنف الرحلات إلى طهران غدا الخميس بعدما ألغت في وقت سابق رحلاتها اليومية إلى العاصمة الإيرانية بسبب الوضع الحالي هناك.



وأضافت الشركة أن مطار طهران مفتوح ولا توجد قيود أمنية على الاقتراب أو على المناطق المحيطة، مبينة أن رحلات مجموعة شركات الطيران التابعة لها ستواصل التحليق حول المجالين الجويين الإيراني والعراقي.



وكانت الشركة الألمانية للطيران علقت رحلاتها الجوية إلى إيران، في أعقاب هجوم صاروخي شنته الاخيرة أمس على قاعدتين أمريكيتين بالعراق.



يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.



وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.