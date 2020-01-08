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رياضة

حسام حسن يعلن تشكيل سموحة لمواجهة وادي دجلة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:50 م
سموحة
سموحة
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عبدالله هشام
أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي سموحة تشكيله الأساسي لخوض مباراته امام وادي دجلة، التى ستقام بعد قليل، على ملعب استاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة رقم ١٢ ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى:الهاني سليمان
الدفاع: رجب نبيل - ناصر ماهر - كريم يحيى - محمد كوفى
الوسط: يوسف ديوب - خالد محمد - محمد نادى - إسلام جمال
الهجوم:رونالد وانجا - حسام

ويجلس على مقاعد بدلاء سموحة كل من: حسن تيمور، محمود فهمي، محمد الترهونى، أحمد حسن مكي، محمد حليمو، فوزى الحناوي.

جدير بالذكر ان فريق سموحة السكندري يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ١٧ نقطة ، بينما وادي دجلة في المركز الأخير برصيد ٨ نقاط .
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