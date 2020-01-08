شاهد .. سمية الخشاب تثير الجدل: أول مرة أنحرف وألبس قصير | تفاصيل

نشرت الفنانة سمية الخشاب مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك كشفت فيه عن استعدادها مع المخرجة رندلى قديح لتصوير فيديو كليب "عربية أنا" فى لبنان.



وظهرت سمية الخشاب فى الفيديو بفستان ذهبى قصير أثناء لقائها فى الفندق المقيمة به مع المخرجة رندلى وعلقت سمية فى الفيديو قائلة : "أول مرة انحرف والبس قصير الناس عارفه عنى انى مش بلبس قصير .. اليوم انا انحرفت".



وتلقت سمية الخشاب العديد من التعليقات التي هاجمتها على ما قالته فى الفيديو مؤكدة أن معظم ملابسها قصيرة.



وكان تم رفع عقوبة الحبس على الفنانة سمية الخشاب فى قضية اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد لصالح الفنان أحمد سعد.





