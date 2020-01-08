أدلة جديدة | محامي ضحية فيلا نانسي عجرم يتهم زوجها بالقتل العمد

كشف المحامى قاسم، وكيل القتيل محمد موسى عن العديد من التفاصيل الجديدة بالقضية التى تنظر حاليا امام القضاء اللبناني في واقعه اقتحام منزل الفنانة نانسي عجرم.



قال قاسم لقناة الجديد : هناك عدة أدلة تؤكد أن الدكتور فادى الهاشم مذنب فى قتله للشاب السورى محمد موسى وذلك فى واقعة اقتحام منزل نانسي عجرم.



وأضاف قاسم قائلا : المثير للدهشة ان حتى الان لم يتم الكشف عن التقرير الجنائى على الرغم من إطلاق سراح الدكتور فادى الهاشم وهو أمر غير قانونى حيث ان هذا التقرير الذي يحدد هل يمكن إطلاق سراحه أم لا.



وأوضح قاسم قائلا : هناك بعض الأدلة التى تكشف حقيقة الأمر واقدام فادى الهاشم على ارتكاب جريمة القتل ولعل من أبرزها الفيديو الذى تم انتشار أجزاء منه محذوفة مما يؤكد ان هناك تلاعبا فى الفيديو.



وأشار قاسم قائلا : كما ليس من المنطقي وجود فيلا بها حراس وكاميرات مراقبة وانذارات ولم يتم الكشف عن هوية القتيل الذي دخل الحديقة الخاصة بالفيلا وجلس بها ما يقرب من ساعتين حسب حديث نانسى عجرم وزوجها.



واستطرد قاسم قائلا : مع وجود ثلاثه من الحراس ودخولهم الفيلا أثناء الواقعة فكان يمكن ان يتم حل الازمة دون اندفاع الدكتور فادى الهاشم وإقدامه على قتل محمد موسى وخاصة ان القتيل كان يحوز سلاحا "فشنك" وهنا لا تتوافر لديه نية القتل والإجرام الذى يتسم به بعض المجرمين والمحترفين فى السرقة والسطو.