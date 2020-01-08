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أخبار العالم

أسلحة تركية في قبضة الشرطة التونسية.. الداخلية تكشف التفاصيل

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:02 م
أمن تونسي
أمن تونسي
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محمد علي
نقلت صحف تونسية، عن مسئول أمني، إن الأمن التونسي استطاع ضبط أسلحة تركية قبل تهريبها الى البلاد.

قال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيوني، إن السلطات ضبطت أسلحة تركية الصنع على هامش متابعة قضية جنائية.

وأضاف الحيوني أن السلطات التونسية ضبطت الأسلحة خلال البحث في قضية مخدرات في الثالث والرابع من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الأسلحة عبارة عن 35 بندقية.

وتم ضبط الأسلحة التركية على متن وسيلة نقل في منطقة بني خداش التابعة لمحافظة مدنين المحاذية لليبيا، بحسب المسؤول التونسي.

وتبين من التحقيقات أن الأسلحة كانت قادمة من ليبيا، وكانت في اتجاه فريانة من محافظة القصرين حسب الأبحاث الأولية.
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