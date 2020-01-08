هل يجوز التيمم للمريض مع وجود الماء.. الإفتاء تجيب| فيديو

هل يجوز التيمم للمريض مع وجود الماء .. قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التيمم رخصة يجوز للإنسان استعمالها في حال فقد الماء حقيقة أو حكمًا.
وأوضح «الورداني» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز التيمم للمريض مع وجود الماء ؟ أن فقد الماء حقيقة يعني عدم وجود الماء في المكان الذي يتواجد فيه الإنسان، مشيرًا إلى أن فقد الماء حكمًا يعني العجز عن استعمال الماء لعذر شرعي كمن خاف زيادة مرض أو كان في استعماله له خطرًا على صحته.
وأضاف أنه يجوز التيمم للحدث الأصغر والحدث الأكبر على السواء في حالة فقد الماء حقيقة أوحكمًا.
حكم التيمم فى الجو البارد
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمسلم أن يتيمم عند وجود الماء فى حالة البرد الشديد، إلا إذا كان وضوؤه سيترتب عليه إصابته بالمرض أو ما شابه ذلك، مشيرًا إلى أن الشخص فى زمننا الحالى يستطيع أن يسخن الماء للوضوء دون أى حرج أو مشقة.
وقال الشيخ أحمد وسام، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، إنه إذا كان هناك عذر مرضي فى استعمال الماء البارد، حيث إن استعماله يحدث له ضررًا أكبر أو كان غير متاح تدفئة الماء، فهذا عذر أما إذا كان هكذا لمجرد الاستسهال والتكاسل فلا يجوز أن يتيمم وعليه الوضوء.
هل يجوز المسح على الجورب لبرودة الجو؟
قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أراد أن يمسح على الجورب (الشراب) فيجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
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وأجاب الشيخ محمود شلبي، على سؤال ورد إليه، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لصفحة دار الإفتاء، مضمونه: "هل يجوز المسح على الجورب فى الشتاء لبرودة الجو؟"، أنه يجوز المسح على الجورب (الشراب)، إلا أن الفقهاء اشترطوا أن يكون طاهرًا وأن يرتديه الإنسان بعد طهارة أى يتوضأ وضوءا كاملا ثم يرتديه ولا يكون الجورب مقطوعا، فلابد أن يكون الشراب يغطي عظمتين القدم فلو كان مقطوعا وجزء من القدم مكشوف فلا يصح المسح عليه.
هل يجوز التيمم من الجنابة بسبب البرد
قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن التيمم رخصة يجوز استخدامها عند فقد الماء فقدًا حقيقيًا أو حكمًيا.
وأوضح «وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك ردًا على سؤال: هل يجوز التيمم وترك الوضوء بسبب البرد وخصوصًا في الفجر ؟ أن فقد الماء الحقيقي يعني عدم وجود الماء في المكان الذي يريد العبد أن يصلي فيه، مضيفًا أن فقد الماء حكميًا يعني وجود الماء مع العجز على استعماله بسبب مرض أو حالة يعجز فيها الإنسان عن استعمال الماء.
وأكد أن الأصل أنه لا يجوز للإنسان ترك الوضوء والتيمم للصلاة؛ حتى لو كانت الماء باردًا، لافتًا إلى أنه في حال حذر الطبيب المختص من استعمال الماء البارد للوضوء ولم يجد هذا الشخص المريض ما يسخن به الماء؛ يجوز له التيمم وإدراك الصلاة حتى لا تخرج عن وقتها.
هل يجزئ التيمم عن الغسل والوضوء
ذكرت دار الإفتاء، أنه لا يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض، بل يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غيرها؛ أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها، أنه يجوز التيمم أيضًا بالرخام أو الحجارة التي لا تراب عليها؛ أخذًا بقول الحنفية والمالكية الذين اكتفَوْا باشتراط كون الشيء المتيمَّم به من جنس الأرض أو أجزائها المتولدة عنها، مشيرة إلى أنهم لم يشترطوا في صحة ذلك الغبار ولا التراب.
واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]، لافتةً إلى أنه العلماء أجمعوا على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ.
وأوضح «الورداني» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز التيمم للمريض مع وجود الماء ؟ أن فقد الماء حقيقة يعني عدم وجود الماء في المكان الذي يتواجد فيه الإنسان، مشيرًا إلى أن فقد الماء حكمًا يعني العجز عن استعمال الماء لعذر شرعي كمن خاف زيادة مرض أو كان في استعماله له خطرًا على صحته.
وأضاف أنه يجوز التيمم للحدث الأصغر والحدث الأكبر على السواء في حالة فقد الماء حقيقة أوحكمًا.
حكم التيمم فى الجو البارد
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمسلم أن يتيمم عند وجود الماء فى حالة البرد الشديد، إلا إذا كان وضوؤه سيترتب عليه إصابته بالمرض أو ما شابه ذلك، مشيرًا إلى أن الشخص فى زمننا الحالى يستطيع أن يسخن الماء للوضوء دون أى حرج أو مشقة.
وقال الشيخ أحمد وسام، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، إنه إذا كان هناك عذر مرضي فى استعمال الماء البارد، حيث إن استعماله يحدث له ضررًا أكبر أو كان غير متاح تدفئة الماء، فهذا عذر أما إذا كان هكذا لمجرد الاستسهال والتكاسل فلا يجوز أن يتيمم وعليه الوضوء.
هل يجوز المسح على الجورب لبرودة الجو؟
قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أراد أن يمسح على الجورب (الشراب) فيجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
اقرأ أيضًا: كيف تغتسل من الجنابة
وأجاب الشيخ محمود شلبي، على سؤال ورد إليه، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لصفحة دار الإفتاء، مضمونه: "هل يجوز المسح على الجورب فى الشتاء لبرودة الجو؟"، أنه يجوز المسح على الجورب (الشراب)، إلا أن الفقهاء اشترطوا أن يكون طاهرًا وأن يرتديه الإنسان بعد طهارة أى يتوضأ وضوءا كاملا ثم يرتديه ولا يكون الجورب مقطوعا، فلابد أن يكون الشراب يغطي عظمتين القدم فلو كان مقطوعا وجزء من القدم مكشوف فلا يصح المسح عليه.
هل يجوز التيمم من الجنابة بسبب البرد
قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن التيمم رخصة يجوز استخدامها عند فقد الماء فقدًا حقيقيًا أو حكمًيا.
وأوضح «وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك ردًا على سؤال: هل يجوز التيمم وترك الوضوء بسبب البرد وخصوصًا في الفجر ؟ أن فقد الماء الحقيقي يعني عدم وجود الماء في المكان الذي يريد العبد أن يصلي فيه، مضيفًا أن فقد الماء حكميًا يعني وجود الماء مع العجز على استعماله بسبب مرض أو حالة يعجز فيها الإنسان عن استعمال الماء.
وأكد أن الأصل أنه لا يجوز للإنسان ترك الوضوء والتيمم للصلاة؛ حتى لو كانت الماء باردًا، لافتًا إلى أنه في حال حذر الطبيب المختص من استعمال الماء البارد للوضوء ولم يجد هذا الشخص المريض ما يسخن به الماء؛ يجوز له التيمم وإدراك الصلاة حتى لا تخرج عن وقتها.
هل يجزئ التيمم عن الغسل والوضوء
ذكرت دار الإفتاء، أنه لا يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض، بل يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غيرها؛ أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها، أنه يجوز التيمم أيضًا بالرخام أو الحجارة التي لا تراب عليها؛ أخذًا بقول الحنفية والمالكية الذين اكتفَوْا باشتراط كون الشيء المتيمَّم به من جنس الأرض أو أجزائها المتولدة عنها، مشيرة إلى أنهم لم يشترطوا في صحة ذلك الغبار ولا التراب.
واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]، لافتةً إلى أنه العلماء أجمعوا على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ.