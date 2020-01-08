سامح شكري: مصر بذلت جهودًا كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر بذلت جهودا كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، مشيرًا إلى أن الصراع قائم في ليبيا منذ سنوات ومصر تسعى لانهائه.





وأَضاف سامح شكري في مؤتمر صحفي حول الاجتماع الوزاري التنسيقي الذي تستضيفه مصر بمشاركة إيطاليا وفرنسا وقبرص واليونان لبحث التطورات في ليبيا وشرق المتوسط، أن المجلس الرئاسي الليبي الحالي ليس فيه فايز السراج وبقية الأعضاء انسحبوا.





وأِشار وزير الخارجية، إلى أن التدخلات التركية تفاقم من الازمة الليبية لأنها تأتي خارج سياق الشرعية الدولية، موضحا أن الحلول السياسية يجب ان تتفاوض عليها القوى الشرعية.





وشدد على ضرورة الخروج من الازمة، والاستمرار في بذل الجهود على كل الأصعدة، فالحلول الجزئية لن تأتي بثمار او حلول ايجابية لاستقرار ليبيا او شرق المتوسط، مؤكدا أن اتفاق تركيا والسراج مخالف لقرارات مجلس الأمن وغرضه ترجيح كفة الإرهاب.



