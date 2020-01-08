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ديني

خالد الجندي يوضح كفارة الحنث في الحلف بالمصحف .. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:21 م
خالد الجندي يوضح
خالد الجندي يوضح كفارة الحنث في الحلف بالمصحف
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عبدالله سليم
قال الشيخ خالدي الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أئمة الفقه جميعًا اتفقوا على أن من حنث في الحلف بالمصحف؛ عليه كفارة يمين.

وأوضح «الجندي» خلال تقديمه برنامج لعلهم يفقهون المذاع على قناة DMC الفضائية، أن الكفارة تكون بإطعام 10 مساكين في وجبتي الغداء والعشاء، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.


وأردف أن من الممكن أن يخرج الإنسان قيمة كفارة اليمين بحساب قيمة وجبتين مشبعتين لـ 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله.

وأشار إلى أن الحلف بالمصحف ليس بدعة لأن المصحف يراد به كلام الله الذي هو شىء من ذاته سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أن الإمام أحمد بن حنبل الذي ينسب إليه المذهب الحنبلي؛ قال إن من حلف بالمصحف ثم حنث في يمينه؛ فعليه أن يكفر عن كل آية في من الـ 6236 آية.

كان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قد قال إن الحلف بالمصحف أو بآية من القرآن منه يعد يمينا منعقدة يحاسب عليها الإنسان وتجب الكفارة عند الرجوع في الحلف.

وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «هل الحلف بالمصحف يمين، ويأثم الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا؟»، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الحلف بالمصحف أو بآية منه أو بكلام الله يمين، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيدة وعامة أهل العلم وخلافًا لأبي حنيفة وأصحابه.

واستشهد مركز الأزهر للفتوى، بقول ابن قدامة «بأن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله، منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها».
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