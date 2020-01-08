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فن

أمير رمسيس يكشف حل أزمة الرسوم الجديدة على المصنفات الفنية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:31 م
أمير رمسيس
أمير رمسيس
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أحمد إبراهيم
كشف المخرج أمير رمسيس عن حل أزمة الرسوم الجديدة على المصنفات الفنية التى فرضتها وزارة الثقافة والرقابة على المصنفات. 

وقال أمير رمسيس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بداية من غدٍ صباحًا تعديلات على قانون رسوم الرقابة الجديد وهى كالاتى : 

- رسم الحصول على تصريح تصوير السيناريو 2000 جنيه.

- إلغاء رسوم مشاهدة الفيلم بعد التصوير والتي كانت مقدرة بـ5000 جنيه.

- تحصيل 2000 جنيه فقط عن النسخة الأولى والنسخ التالية بقيمة 100 جنيه للنسخة (وهو الرقم السابق للقرار).

- المواد الدعائية ألف جنيه للنسخة الأولى و20 جنيها للنسخة التالية.

- الفيلم الأجنبي 300 دولار للنسخة الأولى ونفس الرسم القديم للنسخ التالية (يعفى منها : المهرجانات _ المراكز الثقافية و المؤسسات ذات النشاط الثقافي في مقر تلك المؤسسات(زاوية مثالا).

- المسرح الحر والمستقل والهواة 200 جنيه لترخيص النص و 1000 جنيه للمسرح التجاري و20% من قيمة رسوم المسرح التجاري في أي رسوم لاحقة ويعفى نهائيا العروض على مسارح الدولة وعروض ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه أمير رمسيس الشكر لوزير الثقافة دكتور إيناس عبد الدايم ودكتور خالد عبد الجليل لتفاعلهم السريع وتعديل القرار.
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