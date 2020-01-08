30 دقيقة.. ريال مدريد يتراجع بعد هدف كروس.. وفالنسيا يهاجم على استحياء

مرت نصف ساعة من أحداث مباراة فريقي ريال مدريد وفالنسيا، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، والنتيجة تشير لتقدم الريال بهدف نظيف.





بدأ ريال مدريد المباراة ضاغطًا على منافسه فالنسيا، ففي الدقيقة الخامسة، كان الفرنسي رافاييل فاران قريبًا من تسجيل هدف التقدم للريال ، عندما مرر زميله كاسميرو كرة عرضية رائعة من الجهة اليسرى، ليقابلها فاران برأسه ، لكن دومينيك سانشيز تصدى لها ببراعة ، ليمنع ريال مدريد من تسجيل الهدف الأول في المباراة.





وفي الدقيقة السابعة ، سدد فالفيردي لاعب ريال مدريد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها خرجت على يمين مرمى سانشيز .





وفي الدقيقة الخامسة عشرة، وفي ظل غفلة من مدافعي وحارس مرمى فالنسيا، سدد توني كروس لاعب ريال مدريد ضربة ركنية تجاه مرمى الخفافيش الخالي، ليسكنها في الشباك معلنًا عن الهدف الأول للريال.





وبعد الهدف، حاول لاعبو فالنسيا تسجيل هدف التعادل ، لكن دون تهديد مرمى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، حتى تمكن الفرنسي كيفن جاميرو من الدخول بالكرة لمنطقة الجزاء، ليسدد الكرة بكل قوة ، لكنها علت مرمى كورتوا ، لتمر بسلام .



