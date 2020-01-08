تريزيجيه أساسيًا مع أستون فيلا أمام ليستر سيتي بنصف نهائي كأس كاراباو

يحل فريق أستون فيلا الإنجليزي ضيفًا على ملعب ليستر سيتي في مواجهة الفريقين في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو بعد قليل فى مباراة شهدت تواجد تريزيجيه اساسيا.



ويلعب المصري محمود تريزيجيه أساسيًا في تشكيل فريقه أمام ليستر سيتي، بينما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.



وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي: نيلاند، كونسا، مينجز، هوز، جيلبرت، لويز، ناكامبا، تايلور، الغازي، تريزيجيه، جريليش.



ويلعب ليستر سيتي بالتشكيل التالي: شمايكل، ريكاردو، إيفانز، سوينكو، فوكس، شيلويل، برايت، تيليمانس، ماديسون، بيريز، فاردي.



