أستون فيلا ضد ليستر سيتي| رفقاء تريزيجيه يسجلون الهدف الأولي بعد مرور 28 دقيقة

سجل أستون فيلا الهدف الأول بعد مرور 28 دقيقة، في شباك ليستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "كينج باور".



تقدم أستون فيلا في الدقيقة 29، عن طريق جيلبرت، بعدما حوّل عرضية الغازي في المرمى، ليتقدم فريقه بهدف.



يلعب محمود حسن تريزيجية، أساسيا مع فيلا، فيما يبقى أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء، حيث يبدأ فيلا المباراة بالتشكيل التالي:



نيلاند - كونسا - مينجز - هاوز - جيلبرت - دوجلاس لويز - ناكامبا - تايلور - أنور الغازي - تريزيجية - جاك جريليش.



ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، والتي انتهت مباراة الذهاب بينهما في أولد ترافورد بفوز السيتزن بثلاثية مقابل هدف وحيد.







