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محافظات

بعد خلو المقعد.. 8 مرشحين يتنافسون في انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز ملوي جنوب المنيا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:18 م
اللجنة المشكلة لتلقى
اللجنة المشكلة لتلقى طلبات راغبى الترشح
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ايمن رياض
أغلقت اليوم اللجنة المشكلة لتلقى طلبات راغبى الترشح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة مركز ملوى جنوب المنيا باب الترشح تمهيدا لفحص الأوراق والمستندات المقدمة من المرشحين ومراجعتها للتأكد من استيفائها الشروط القانونية اللازمة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات الترشح في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز ملوى ، بجنوب المنيا "نظام فردي"، بعد خلو مقعد النائب أحمد شرموخ لوفاته ابتداء من 1 يناير حتى 8 يناير الجاري، بمحكمة المنيا الابتدائية .

واستقبلت لجنة تلقى طلبات الترشيح 8 طلبات ترشح لكل من عبد الله محمد عبد الله خليفة واحمد جمال احمد موسى وزاهر ناجح زاهر واسامة عبد الشكور وصلاح مطر ومحمد عبد الحكيم ابو زيد وشنودة بولس جاد السيد وعلى احمد فرغلى محمد منير نجل النائب المتوفي.

وتضم اللجنة القاضي أشرف عقيل رئيس محكمة المنيا الابتدائية رئيسا ، والمستشارين حسام ابو طاقية نائب رئيس مجلس الدولة ، وبليغ فهمي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، وزكي شلقامى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، والقضاة خالد علم الدين رئيس استئناف ، وأسامة صديق مساعد رئيس المحكمة الابتدائية وعمرو صبري ، ومحمد سليمان ، ومحمد عبد الجواد الرؤساء بمحكمة المنيا ألابتدائية ، واللواء حمدي أبو شناف ممثل وزارة الداخلية، أمينا أصليا للجنة، واللواء بهاء الدين الدسوقي ممثل وزارة الداخلية أمينا احتياطيا.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات بانها سوف تقوم بإعلان القائمة المبدئية للمرشحين والرموز الانتخابية من يوم 9 إلى 11 يناير، على ان تتخلل هذه الفترة أحقية المرشحين بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري وتستمر فى الفصل الطعون لمدة 5 أيام على أن تنتهى يوم 16 يناير على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارا من 17 يناير.
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