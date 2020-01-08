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فن

اخبار الفن.. انحراف سمية الخشاب .. خلاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح .. أحضان منى فاروق لشقيقها .. علاقة نانسي عجرم بالقتيل

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:51 م
نانسى عجرم وزوجها
نانسى عجرم وزوجها والقتيل
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

شاهد .. سمية الخشاب تثير الجدل: أول مرة أنحرف وألبس قصير | تفاصيل
نشرت الفنانة سمية الخشاب مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك كشفت فيه عن استعدادها مع المخرجة رندلى قديح لتصوير فيديو كليب "عربية أنا" فى لبنان.

مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورا للفنانة نانسى عجرم مع القتيل الشاب السورى محمد موسى توضح معرفتها به قبل وقوع الحادث.

الأسرة تتسلم جثمانه .. طلب غير متوقع من محامى قتيل فيلا نانسى عجرم
قررت اسرة القتيل محمد موسى استلام جثمانه من المستشفى وذلك بعد أن كانوا يرفضون هذا الامر بسبب التحقيقات التى تجرى حاليا بعد واقعة اقتحام منزل نانسى عجرم.

صور جديدة من عقد قران محمود العسيلى وزوجته
كشف المطرب محمود العسيلى عن صور جديدة من حفل عقد قرانه من أمنية عبد المنعم والذى أقيم امس بمدينة الإسكندرية في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

بالأحضان والقبلات | أول ظهور لشقيق منى فاروق بعد أزمة الفيديو الإباحى | شاهد
نشرت الفنانة منى فاروق فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك اثناء استقبالها لشقيقها فى مطار دبى الدولى وهو اول ظهور له معها بعد ازمتها الاخيرة والمعروفة إعلاميا بالفيديو الاباحى.

خلاف بين هنادي مهنى وخطيبها أحمد خالد صالح بسبب "الخلفة"| شاهد
أكدت الفنانة هنادي مهنى أنها ترغب في إنجاب أولاد، كونها تحبهم اكثر من البنات.

وقالت هنادي فى لقاء تلفزيونى إنها لا ترغب فى الحديث عن الخطوبة وقصة حبها لأحمد خالد صالح متمنية أن تكون خلفتها كلها اولاد.
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