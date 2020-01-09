سمير فرج يكشف السبب الرئيسي لهجوم إيران على القاعدة الامريكية عين الاسد

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن الكل تفاجأ فجر أمس بالهجوم الإيراني على القاعدة الأمريكية «عين الأسد» في شامل العراق، موضحا أن هذه الضربة جعلت العالم في قلق خاصة بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد الضربة.



وأضاف «سمير فرج» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON E» أن إعلان الولايات المتحدة اليوم بعدم وجود خسائر في القوات والوحدات احدث نوعا من الارتياح، موضحا أن هناك صواريخ استهدفت أماكن خالية لم يتواجد بها أحد.



وأشار مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إلى أن إيران كانت تريد إرسال رسالة إلى الشارع الإيراني من خلال هذا الهجوم هو الرد على أمريكا بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، مضيفا أن إيران كانت تريد حفظ ماء الوجه أمام الشعب الإيراني ليس أكثر، والرئيس الإيراني أشاع بان عشرات الأمريكيين قتلوا نتيجة القصف.



وأوضح «سمير فرج» أن الشهور بالقلق الذي انتاب العالم بسبب هجوم مساء أمس، لم يتواجد حاليا، مؤكدا أن ترامب صرح انه لا يريد الحرب ولكن تعديل الاتفاق النووي والمفاوضات مع إيران حتى لا يمسح لطهران بالحصول على نووي ووقف تطوير الصواريخ البالستية.



ولفت «سمير فرج» إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن منذ أيام بأن طهران خسرت 200 مليار دولار نتيجة العقوبات، منوها إلى أن الشارع الإيراني يعيش حالة من التضخم الاقتصادي وبطالة ولا تريد حربا مع اي جهة في الوقت الحالي.