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أخبار العالم

إيران تعلن انتهاء عملياتها الانتقامية من أمريكا بشأن مقتل سليماني

الخميس 09/يناير/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت إيران اليوم الأربعاء انتهاء عملياتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

جاء ذلك في تصريحات مجيد تخت روانجي مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، لوكالة "تاس" الروسية: "كل عمليتنا كانت متكافئة مع مقتل قاسم سليماني، وتم انتهائها".

وأضاف: "في حال عدم إقدام الولايات المتحدة على أي إجراءات عسكرية ضد إيران، لن نقوم نحن من جانبنا بأي خطوات من هذا النوع".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال أثناء الضربات الصاروخية على قاعدتين أمريكيتين في العراق، عين الأسد وأربيل، إن إيران لن تتوقف عن مطاردة القوات الأمريكية حتى رحيلها من المنطقة.

وكانت إيران قد أطلقت عدد من الصواريخ الباليستية في اتجاه قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، بالإضافة إلى استهداف القنصلية الأمريكية في اربيل بكردستان العراق، وذلك ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال مسئول أمريكي إن إيران أطلقت صواريخ باتجاه قاعدة عين الأسد، وصاروخ باتجاه القنصلية الإيرانية في اربيل، وسقوط 4 صواريخ داخل إيران.

وادعى الحرس الثوري الإيراني مقتل ما لا يقل عن 80 جنديا أمريكيا، إلا أن العراق والولايات المتحدة تنفيا سقوط أي قتلى عراقيين أو أمريكيين.
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