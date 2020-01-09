ليس حضور الحفل فقط | أسرار غضب الكاف العارم من محمد صلاح

حالة كبيرة من الاستياء تفرض نفسها داخل أركان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تجاه موقف محمد صلاح نجم ليفربول الأخير، ورفضه حضور حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي الذي أقيم مؤخرًا فى الغردقة.





وعلم "صدى البلد" أن السر وراء الغضب العارم من قبل الكاف ضد محمد صلاح هو تجاهل اللاعب التام لإيميلات الاتحاد الإفريقي بشأن حفل أفضل لاعب إفريقي.





وكشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي، عن أن محمد صلاح لم يتعامل بشكل مثالي مع موقفه من عدم حضور حفل أفضل لاعب، مشيرا إلى أن اللاعب تجاهل الجميع ورفض الرد على أى وسائل اتصال معه.





وأضاف أن ما زاد الأمور غضبا داخل الكاف تجاه محمد صلاح هو تجاهله أيضا تقديم اعتذار على عدم الحضور مثلما فعل الجزائرى رياض محرز والذى أكد عدم حضوره بسبب انشغاله مع فريقه مانشستر سيتى.





وكان الكاف أبدى موافقته على إزالة أى إعلان قد يتسبب فى إيذاء للنجم المصري محمد صلاح فى حفل أفضل لاعب بعد أن كانت أشارت بعض التقارير إلى أن السر وراء عدم حضور صلاح هو اعتراضه على بعض الأشياء الإعلانية كونه متعاقدا مع إحدى الشركات ولكن اللاعب برفقة وكيله رامى عباس تجاهلا اتصالات الكاف.





وتوج النجم السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، متفوقا بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه، الدولي المصري محمد صلاح زميله في الريدز.





وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن نتائج التصويت والتي جاءت كالتالي:





1- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) - 477 صوتًا.





2- المصري محمد صلاح (ليفربول) - 325 صوتًا.





3- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) - 267 صوتًا.





وتسلم ماني الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والذي أقيم في سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية.