أحمد موسى يكشف كواليس ترشح أبو العينين لانتخابات البرلمان وخداع إيران لشعبها

خصص الإعلامي أحمد موسى، حلقة اليوم للحديث عن الأوضاع فى العالم، وسلط الضوء على ما قامت به إيران بضرب قاعدة عسكرية أمريكية فى العراق، كما تحدث عن رجل الصناعة محمد أبو العينين، وقرار ترشحه لانتخابات مجلس النواب.





أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك بسبب الأمطار التي أثرت على صواريخ إيران





دخل الإعلامي أحمد موسى فى حالة من الضحك الشديد على الهواء، وقال إن ما ذكره عن تأثير الأمطار على صواريخ إيران مجرد ضحك، مُعلقًا: "أنا قصد أنى أقول إن الأمطار كانت السبب عشان الناس تضحك، وعشان كده ضربت المثل بالطلقة التى يتم وضعها فى الماء وتفقد مفعولها" .





وقد قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصواريخ الإيرانية لم تنفجر ووقعت فى مناطق صحراء قبل الوصول للهدف، معلقًا "الأمطار أثرت على الصواريخ الإيرانية.. وهى ماشية الأمطار سقطت عليها فلم تنفجر.. اللى حصل فى الصاروخ زي اللى بيحصل فى الطلقة عندما توضع فى المياه".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بقايا الصواريخ الإيرانية تبين أنها فشنك، وأن وضع الصواريخ بعد ضربها لم تؤثر على متر واحد ولم تؤثر على 8 سم من الأرض.





وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الصاروخ عندما يطلق فى أى مكان يدمر المنطقة بالكامل، وأكد موسي أن هذا تحليله الخاص ودليل على أن هناك اتفاقًا بين إيران والعراق و أمريكا.





وكشف الإعلامي أحمد موسي، أن ما قامت به إيران لتهدئة الأوضاع، وأن إيران أبلغت العراق بموعد الضربة العسكرية والأخيرة أبلغت أمريكا بالموعد، موضحًا أن السلطة الإيرانية خدعت شعبها بالضرب للقواعد الأمريكية فى العراق.





وكشف الإعلامي أحمد موسي، أن وزير خارجية إيران يعترف بالإبلاغ لأمريكا بموعد ضرب القاعدة العسكرية فى العراق.





ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن إطلاق الصواريخ الإيرانية على القاعدة العسكرية الأمريكية لتهدئة الرأى العام فى إيران، ورفع الروح المعنوية فى الداخل.





وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن ما تم أمس يعتبر فيلمًا سينمائيًا، وأن النتائج التى ترتبت عليه صفر.





على طريقة الأفلام.. أحمد موسى: إيران خدعت شعبها.. فيديو





قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تنسيقا جرى بين العراق وإيران وأمريكا قبل إطلاق الصواريخ على القاعدة العسكرية فى العراق.





وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أمريكا كانت على علم بضرب القاعدتين العسكريتين فى العراق.





وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، إيران أبلغت العراق بموعد الضربة العسكرية والأخيرة ابلغت أمريكا بالموعد، موضحًا أن السلطة الإيرانية خدعت شعبها بالضرب للقواعد الأمريكية فى العراق.





وكشف موسي، أن وزير خارجية إيران اعترف بإبلاغ أمريكا بموعد ضرب القاعدة العسكرية فى العراق.





ولفت إلى أن اطلاق الصواريخ الإيرانية على القاعدة العسكرية الأمريكية لتهدئة الرأى العام فى إيران، ولرفع الروح المعنوية فى الداخل.





وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن ما تم أمس يعتبر فيلما سينمائيا، وأن النتائج التى تترتب عليه صفر.





أحمد موسى: عقوبات اقتصادية على إيران بعد كلمة ترامب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أشار إلى أن هناك عقوبات اقتصادية على إيران، وذلك بعد إطلاقها صواريخ على قاعدة أمريكية فى العراق.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ترامب قال إن الصواريخ التى تم ضربها أمس؛ من أصل أموال أمريكية.





وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، ترامب كان يقصد بالأموال؛ تلك التى حصلت عليها ايران فى عهد أوباما.





وكشف أحمد موسي، عن أن دونالد ترامب شدد على أنه لا توجد خسائر بشرية في القصف الايراني علي القواعد العسكرية بإيران، منوها إلى أن إيران رفعت شعار الموت لأمريكا في اليوم الذي وقَّعت فيه الاتفاق النووي.





ونوه دونالد ترامب إلى أن الاتفاق النووي المعيب يمنح إيران سبيلا سريعا للحصول على سلاح نووي، ويجب على إيران التخلي عن طموحاتها النووية وتنهي دعمها للإرهاب.





وأضاف دونالد ترامب، في كلمته، مساء اليوم: "حان الوقت لفرنسا وروسيا والصين وإنجلترا للإقرار بهذا الواقع، وعلى الدول أن تبتعد عن ما تبقى من الاتفاق النووي".





أحمد موسى يكشف السبب الرئيسي فى استيقاظه لـ 5 صباحًا أمس.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إيران قامت بإرسال صواريخ على قاعدة عسكرية في العراق تابعة لأمريكا، موضحًا أن جميع الصواريخ التي تم إرسالها لم تصب أي جندي أمريكي.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن، الجميع كان يتابع أمس ما يحدث وفى النهاية لم يصب أحد.





وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، العالم بالكامل انقلب أمس، وفى الاخر تأكد الجميع أن ما أعلنته ايران بأن هناك 80 حالة وفاة من الجنود الأمريكيين غير صحيح.





ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أنه ظل يتابع حت الساعة الـ 5 صباحًا، ولم ينم لمتابعة الأحداث.





وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه تحدث أمس فى برنامج على مسئوليتى عن ما ستقوم به إيران.





ضغط جماهيري.. أحمد موسى يكشف كواليس ترشح أبو العينين لانتخابات البرلمان





قال الإعلامي أحمد موسى، إن المئات من المواطنين ذهبوا لمكتب رجل الصناعة محمد أبو العينين، لإقناعه بالترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد وفاة النائب محمد الدسوقى، وخلو المقعد من مرشح.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رجل الصناعة محمد أبو العينين، تعرض لضغوط كثيرة من أجل الترشح للانتخابات، وذلك من قبل الأهالى المحبين له.





وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، رجل الصناعة محمد أبو العينين، تقدم اليوم بأوراقه لخوض الانتخابات، ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن، رجل الصناعة محمد أبو العينين رشح نفسه عن حزب مستقبل وطن، وكشف موسى أن الانتخابات ستجري فى شهر فبراير.





ويخوض رجل الصناعة محمد أبو العينين الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة تحت مظلة حزب "مستقبل وطن"؛ وذلك بعد تعيينه نائبا لرئيس الحزب لشئون المجالس النيابة.





وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين أهالي محافظة الجيزة؛ وذلك بعد تقدم رجل الصناعة، محمد أبو العينين، بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة، نزولًا على رغبة الأهالي، وكذلك قرار تعيين "أبو العينين" نائبًا لرئيس حزب "مستقبل وطن".





وكان محمد أبو العينين قد تعرض لضغوط كبيرة من أهالي الجيزة المخلصين، خلال الأيام الماضية، والذين ذهبوا إلى منزله، واجتمعوا معه؛ لإقناعه بالترشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بعد خلو مقعد النائب محمد بدوي دسوقي؛ لوفاته.





وضم الاجتماع، عددًا كبيرًا من أهالي دائرة الجيزة، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.





وعمد الكثيرون على تشجيع محمد أبو العينين لخوض انتخابات النواب نظرًا لخبرته الطويلة فى الحياة النيابية، وكذلك ارتباطه بأهل دائرته.. وأكد الأهالي رغبتهم واحتياجهم لمن يمثلهم بقوة في البرلمان، وأن أبو العينين أكثر من يعلم مشاكل دائرة الجيزة، وارتباطا وقربا لأهل دائرته طوال السنوات الماضية.





وأمام إصرار ورغبة الأهالي بدائرة الجيزة قرر محمد أبو العينين الترشح للانتخابات التكميلية للنواب؛ الاستجابة لعائلات وأهالي الجيزة ومؤيديه، ووعدهم ببذل الجهود وكل ما يملكه من عرق لإيجاد حلول سريعة لمشاكل أهالي الجيزة المخلصين.





وتقدّم رجل الصناعة محمد أبو العينين بالتحية والتقدير لأهالي الجيزة على تلك الروح والمشاعر، وأكد أنه كان قد اتخذ منذ سنوات قرارًا بالإبتعاد عن معترك الحياة السياسية والبرلمانية، وركز بشكل قوي فى الصناعة وكيفية مساعدة مصر على النهوض كدولة صناعية كبرى، وكذلك كشف حقيقة ما يحدث فى مصر بالخارج، وما تحاول الجماعة الإرهابية وعناصرها تدبيره من مؤامرات لإسقاط مصر وجيشها وشرطتها ومؤسساتها، وذلك بحكم ما يمتلكه من علاقات خارجية قوية بصانعي القرار، ورئاسته الشرفية للبرلمان الأورومتوسطي.





وأضاف محمد أبو العينين أنه كان رافضا للترشح لانتخابات النواب ولكنه واجه الكثير من الضغوط من أهالي الجيزة ومحبيه ، الذين اجتمعوا معه عدة مرات لإثنائه عن قراره، وأوضح أنه أمام ذلك الحب والإصرار من أبناء الجيزة المخلصين الذين يعرفون قيمة الشرف والوفاء، وأمام رغبتهم الجارفة التي شعر بها؛ لم يستطع أن يرفض طلبهم.. وقال: "أنا واحد منهم".





الجيش الليبي: مصر بقيادة السيسي تقف بجانبنا.. فيديو









قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقف بجانب ليبيا وتدعمها بقوة، والسيسي أوضح حقيقة ما يحدث فى ليبيا إقليميًا ودوليًا.





وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن، الرئيس السيسي ساند ودعم موقف ليبيا فى كل المحافل الدولية.





وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي ، إلى أن، تركيا دولة ستنهار فى القريب ولا تمتلك ثروات، وذلك بسبب المشكلات الاقتصادية وما تعانى منه فى الداخل.





ولفت مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إلى أن، المستعمر أردوغان يريد ثروات ليبيا لأن بلاده منهارة .



