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أخبار العالم

النواب الأمريكي يستعد للتصويت على الحد من سلطات ترامب لشن الحرب

الخميس 09/يناير/2020 - 01:35 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن المجلس سيصوت على مشروع قرار بشأن سلطات الحرب يستهدف الحد من تصرفات الرئيس دونالد ترامب بخصوص إيران وذلك بعد إفادة قدمت للأعضاء لم تبدد القلق تجاه استراتيجية الإدارة وقراراتها.

وأضافت "بيلوسي"، في بيان، "اليوم ومن أجل النهوض بواجبنا بالحفاظ على أمن الأمريكيين سيمضي المجلس قدما في بحث تشريع بشأن سلطات الحرب يستهدف الحد من تصرفات الرئيس دونالد ترامب بخصوص إيران".

وتابعت "مخاوفنا لم تتبدّد" على الرّغم من المعلومات السرية التي اطّلع عليها النواب من مسؤولين كبار في إدارة ترامب خلال جلسة مغلقة عقدت لإطلاعهم على الظروف التي أملت على ترامب إصدار الأمر بقتل سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي لقي مصرعه في غارة جوية أميركية في بغداد".

ومن المقرّر أنّ يتم التصويت على مشروع القرار في اللجنة المختصة في مجلس النواب مساء الأربعاء تمهيدًا لإحالته إلى التصويت أمام المجلس بأسره الخميس.

لكن حتى وإن صوّت مجلس النواب على مشروع القرار فهذا لا يعني أنّه سيرى النور لأنّ مصيره سيكون على الأرجح الوأد في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون الموالون للرئيس ترامب.

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