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تكنولوجيا

رسميا طرح تحديث Android 10 لهاتف Nokia 6.1

الخميس 09/يناير/2020 - 07:53 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت علامة نوكيا الفنلندية العريقة عن تحديث Android 10 لهاتفها الذكي Nokia 6.1 بعد طول انتظار، حيث كان أعلن الحساب الرسمى لنوكيا على تويتر إتاحة التحديث قريبًا.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، تبلغ مساحة التحديث 1.3 جيجابايت، ويحمل التحديث ميزات جديدة من شأنها رفع مستوى الخصوصية، بالإضافة للتحكم فى الخدمات الملاحية، مع وضع الـ dark mode.

يذكر أن هاتف Nokia 6.1 plus كان حصل علي التحديث منذ أيام، بينما سيحصل Nokia 7 Plus على التحديث قريبا فى الربع الأول من 2020.

يذكر أن نوكيا تستعد لطرح النسخة المجددة من Nokia 8800 قبل نهاية شهر يناير الجارى، ولكنها لم تفصح عن كل التفاصيل البعد، واكتفت فقط بتسريب الأمر لعشاقها.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن النسخة الجديدة من Nokia 8800 فى 25 يناير الجارى، بينما لم يتم ذكر أى تفاصيل عن نظام التشغيل سواء كان أندرويد، أو هاتف تقليدي.

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