اخبار الرياضة.. أسرار غضب الكاف من محمد صلاح.. ماذا طلب فايلر من محمود الخطيب؟

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:
-ليس حضور الحفل فقط | أسرار غضب الكاف العارم من محمد صلاح
حالة كبيرة من الاستياء تفرض نفسها داخل أركان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تجاه موقف محمد صلاح نجم ليفربول الأخير، ورفضه حضور حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي الذي أقيم مؤخرًا فى الغردقة.
-محمد فضل: إيهاب جلال اعتذر عن تدريب منتخب مصر.. واستفدت من عملي بالأهلي ..فيديو
أعلن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مسئوليته الكاملة عن إدارة 3 ملفات في الفترة الحالية أبرزها تنظيم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.
-ساديو ماني: محبط لعدم السفر للسنغال لتوجيه الشكر لأهل بلدي بعد جائزة الأفضل
أصبح تتويج السنغالى ساديو مانى نجم ليفربول بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 حديث الساعة على مستوى الشارع الكروي الإفريقي والعالمي.
-محمد فضل يعلن موعد تطبيق تقنية الفار.. ويؤكد: طلب حكام أجانب مرفوض|شاهد
أعلن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المسئولة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن رفضه فكرة الاعتماد على حكام أجانب لإدارة مباريات الدوري المصري الممتاز.
-جمال الغندور: سأرحل عن لجنة رئاسة الحكام في هذه الحالة
كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أنه سيرحل عن اللجنة ويتقدم باستقالته في حالة واحدة، وهى عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.
-محمد فضل: علينا التماس العذر لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل
كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة، عن موقفه من تغيب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن حضور حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا التي أقيمت في سهل حشيش.
-رحيل صالح جمعة.. تايم سبورت تعلن أبرز طلبات فايلر من الخطيب
-ليس حضور الحفل فقط | أسرار غضب الكاف العارم من محمد صلاح
حالة كبيرة من الاستياء تفرض نفسها داخل أركان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تجاه موقف محمد صلاح نجم ليفربول الأخير، ورفضه حضور حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي الذي أقيم مؤخرًا فى الغردقة.
-محمد فضل: إيهاب جلال اعتذر عن تدريب منتخب مصر.. واستفدت من عملي بالأهلي ..فيديو
أعلن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مسئوليته الكاملة عن إدارة 3 ملفات في الفترة الحالية أبرزها تنظيم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.
-ساديو ماني: محبط لعدم السفر للسنغال لتوجيه الشكر لأهل بلدي بعد جائزة الأفضل
أصبح تتويج السنغالى ساديو مانى نجم ليفربول بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 حديث الساعة على مستوى الشارع الكروي الإفريقي والعالمي.
-محمد فضل يعلن موعد تطبيق تقنية الفار.. ويؤكد: طلب حكام أجانب مرفوض|شاهد
أعلن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المسئولة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن رفضه فكرة الاعتماد على حكام أجانب لإدارة مباريات الدوري المصري الممتاز.
-جمال الغندور: سأرحل عن لجنة رئاسة الحكام في هذه الحالة
كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أنه سيرحل عن اللجنة ويتقدم باستقالته في حالة واحدة، وهى عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.
-محمد فضل: علينا التماس العذر لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل
كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة، عن موقفه من تغيب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن حضور حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا التي أقيمت في سهل حشيش.
-رحيل صالح جمعة.. تايم سبورت تعلن أبرز طلبات فايلر من الخطيب