محمد فضل: إيهاب جلال اعتذر عن تدريب منتخب مصر.. واستفدت من عملي بالأهلي ..فيديو

أعلن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مسئوليته الكاملة عن إدارة 3 ملفات في الفترة الحالية أبرزها تنظيم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.





ولم يحدد اتحاد الكرة حتى الآن موعد مباراة السوبر أو الدولة التي ستستضيف اللقاء المرتقب بين الأهلي بطل الدوري والزمالك الفائز بكأس مصر.





وقال محمد فضل أثناء استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون سبورت"، "استفدت كثيرًا جدًا في بيتي النادي الأهلي أثناء تولي منصب مدير التعاقدات".





وأضاف "أتولى في الاتحاد ملف تقنية الفار والسوبر وشئون اللاعبين، وليس لي علاقة بأي شيء يخص المنتخبات".





وتطرق عضو اتحاد الكرة للحديث عن أسباب فشل المفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي على تولي تدريب منتخب مصر الأول، متابعًا: "إنه اعتذر عن تدريب منتخب مصر بسبب اختلافنا معه على بعض الاختيارات المعينة في الجهاز المعاون، وهو مدير فني قوي".





وواصل محمد فضل "اتفقنا على كل التفاصيل مع إيهاب جلال، وفي النهاية اعتذر ولم يبلغني بذلك وهذا أحزنني".





وأردف "نحن مسئولون بنسبة 80% عن التأخير في الاختيار، لأنه كان أمامنا ملفات كثيرة جدًا وهذا كان أهمها، والتقييم وراء تأخر الإعلان عن اسم المدير الفني".



