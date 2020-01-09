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رياضة

رحيل صالح جمعة.. تايم سبورت تعلن أبرز طلبات فايلر من الخطيب

الخميس 09/يناير/2020 - 04:41 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي كريم رمزي عن تفاصيل جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورينيه فايلر المدير الفني للفريق التي عقدت مساء أول أمس من أجل حسم صفقة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد الإعلامي كريم رمزي عبر قناة " تايم سبورت " أن الخطيب استفسر من فايلر عن الصفقة الأنسب للفريق حيث طلب السويسري التعاقد مع مهاجم على مستوى فني جيد.

وأضاف أن فايلر حصر الصفقة بين أسماء الثلاثي عمر السومة نجم أهلي جدة، اليكي نجم سويزران، والجنانيني نجم الدوري السعودي حيث رتب أولوياته من الثلاثي، وجاء السومة في المرتبة الثالثة في ترتيبات فايلر.

وتابع أن فايلر وافق على رحيل عمار حمدي لـ إنبي وصلاح محسن نجم سموحة على سبيل الإعارة. 

وأكمل أن فايلر طلب رحيل كل من صالح جمعة وحسين السيد حيث يبحث الأهلي عن أي عروض خليجية لرحيل اللاعبين سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي.

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