الإشراف العام
فن وثقافة

تحمل اسم الراحل مصطفى فهمي.. مهرجان همسة الدولي يكشف تفاصيل دورته الـ14

تقى الجيزاوي

أعلن مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تفاصيل دورته الرابعة عشرة، التى تحمل اسم الفنان الراحل مصطفى فهمي المقرر انطلاقها خلال شهر سبتمبر المقبل، وسط استعدادات مكثفة لخروج الحدث بصورة تليق بمكانته الفنية والثقافية.

وكشف الكاتب فتحي الحصري رئيس المهرجان عن تشكيل لجنة التحكيم لهذا العام، التي تضم نخبة من أبرز الأسماء في مجالات الإخراج والتمثيل والموسيقى والكتابة، حيث يتولى رئاسة اللجنة المخرج الكبير هاني لاشين، ويشاركه في العضوية كل من: المخرج رؤوف عبد العزيز ، المخرج المسرحي حسام الدين صلاح، مخرج الاستعراضات عادل عبده، والفنان عزت زين، والمطرب د. أحمد إبراهيم، الكاتب والسيناريست الليبي أنيس بوجواري.

في سياق متصل، تستعد اللجنة لعقد اجتماع مهم خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم قائمة الأعمال والنجوم الذين سيتم تكريمهم في دورة هذا العام، التي تحمل اسم النجم الراحل مصطفى فهمي، تقديرًا لمسيرته الفنية الكبيرة.

وتُقام الدورة تحت الرئاسة الشرفية للنجمة إلهام شاهين، في تأكيد على دعمها المستمر للحركة الفنية والثقافية.

وتحظى هذه الدورة بترقب كبير داخل الوسط الفني، في ظل المنافسة القوية بين الأعمال المشاركة، ما يضع لجنة التحكيم أمام مهمة صعبة لاختيار الأفضل، خاصة مع تنوع الإنتاجات وتباينها من حيث الجودة والتأثير.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة الـ14 تكريم عدد من النجوم وصناع الفن الذين قدموا بصمات مميزة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب الاحتفاء برموز الفن العربي

مهرجان "همسة" هو المهرجان الوحيد في الوطن العربي الذي يجمع بين كافة ألوان الثقافة والفنون.

ويشارك في مسابقاته الأدبية المئات من مثقفي الدول العربية في مختلف مناحي الأدب، كالشعر بجميع قوالبه، والقصة القصيرة، والرواية، وذلك من خلال مسابقة كبرى يُختار فيها الفائزون لتتم تكريمهم في المهرجان، إلى جانب نخبة من نجوم الفن الذين قدموا أعمالاً هادفة طوال العام.

يتم اختيار هؤلاء النجوم عبر لجنة تحكيم كبرى تضم كبار المتخصصين في الفن، من نقاد وممثلين ومخرجين ومؤلفين ومنتجين.

جدير بالذكر أن مهرجان "همسة" يقام  تحت رعاية وزارة الثقافة، مما يمنحه طابعاً رسمياً وأهمية بالغة.

