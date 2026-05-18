رئيس جامعة القاهرة يفتتح وحدة التشخيص الجزيئي للأمراض بكلية الطب البيطري

أجرى الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة زيارة إلى كلية الطب البيطري، شارك خلالها أسرة الكلية الاحتفال بحصول وحدة التشخيص الجزيئي للأمراض بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، وذلك بحضور الدكتور أحمد سمير عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وعدد من قياداتها السابقين، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة السابق، والدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، والدكتور أحمد الصباغ مدير إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، والدكتور خالد العمري عميد الكلية الأسبق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وخريجي الكلية من القيادات الأكاديمية ورواد القطاع الصناعي، وممثلي القطاع البيطري.

دعم منظومة الأمن الغذائي والصحة العامة والحفاظ على الثروة الحيوانية

وأكد رئيس الجامعة اعتزازه بكلية الطب البيطري باعتبارها إحدى الكليات العريقة التي تقوم بدور حيوي في دعم منظومة الأمن الغذائي والصحة العامة والحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيدًا بما تمتلكه من كوادر أكاديمية وبحثية ومعامل متطورة تسهم في إعداد خريجين مؤهلين وفق أعلى المعايير.

وأشار الدكتور محمد سامي عبدالصادق إلى أن الكلية تسهم بفاعلية في تعزيز مكانة الجامعة داخل التصنيفات الدولية، مؤكدًا حرص الجامعة على التوسع في برامجها الدولية بفروعها المزمع افتتاحها بالخارج، مع استمرار دعم الكلية للحصول على مزيد من الاعتمادات الدولية لمعاملها.

كما استعرض رئيس الجامعة جهود جامعة القاهرة في توظيف البحث العلمي لخدمة التنمية المستدامة، من خلال إطلاق منظومة بيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشروعات إنتاجية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد سمير عميد كلية الطب البيطري حرص الكلية على تطوير برامجها التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل، موضحًا أن اعتماد وحدة التشخيص الجزيئي يعكس ما وصلت إليه معامل الكلية من كفاءة وجودة.

وأشار الدكتور أحمد الصباغ إلى أن جامعة القاهرة تعد من الجامعات الرائدة في المشروعات التنافسية المدعومة من وزارة التعليم العالي، حيث تضم 18 مشروعًا معتمدًا في عدد من الكليات والمعاهد الطبية والبحثية.

فيما أكد الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين أهمية سرعة تشخيص الأمراض للسيطرة على المخاطر المحتملة وتقليل الخسائر، مع ضرورة التنسيق بين القطاعين البحثي والإنتاجي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض والأوبئة.

وعلى هامش الزيارة، افتتح رئيس الجامعة وحدة التشخيص الجزيئي للأمراض التي أُنشئت بتمويل قدره 2.4 مليون جنيه من خلال وحدة المشروعات بوزارة التعليم العالي، بهدف توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، وتضم أجهزة حديثة للتشخيص السريع والقياسات الدقيقة وفحص الأمراض الوبائية مثل إنفلونزا الطيور والسالمونيلا والبروسيلا والجلد العقدي.

وتسعى الوحدة خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في الاختبارات التي تقدمها، لتصبح أحد مقدمي خدمات اختبارات الكفاءة للمعامل داخل مصر وخارجها.

كما تفقد الدكتور محمد سامي عبدالصادق مكتبة الكلية، واطلع على ما تضمه من مراجع ودوريات علمية وخدمات تعليمية وبحثية، إلى جانب تفقد المعمل الافتراضي “OSCE” الذي يتيح للطلاب التدريب على تشخيص الأمراض ومحاكاة إجراء العمليات الجراحية للحيوانات في بيئة افتراضية متطورة تسهم في تنمية مهاراتهم العملية والبحثية.