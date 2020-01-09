محمد أبو العينين: سأترشح لمجلس النواب نزولا على رغبة أبناء الدائرة.. فيديو

قالت الإعلامية فرح سعيد، إن رجل الصناعة محمد أبو العينين تقدم بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة نزولًا على رغبة الأهالي، لافتة إلى صدور قرار بتعيين "أبو العينين" نائبًا لرئيس حزب "مستقبل وطن".



وأضافت فرح سعيد، خلال حلقتها اليوم، الخميس ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رجل الأعمال محمد أبو العينين تعرض لضغوط كبيرة من أهالي الجيزة المخلصين خلال الأيام الماضية، والذين ذهبوا إلى منزله، واجتمعوا معه لإقناعه بالترشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة بعد خلو مقعد النائب محمد بدوي دسوقي لوفاته.



وأكدت أن رجل الأعمال محمد أبو العينين كان قد اتخذ قرارًا منذ عدة سنوات بالابتعاد عن الحياة السياسية والبرلمانية للتركيز فى الصناعة وتنمية الاقتصاد المصرى.



وأوضحت أن رجل الأعمال محمد أبو العينين كان له دور هام جدًا لكشف ما يحاك لمصر بالخارج، وذلك بحكم ما يمتلك من علاقاته الخارجية قوية بصانعى القرار.



وأشارت إلى أن رجل الصناعة محمد أبو العينين تقدم بالتحية والتقدير لأهالي الجيزة على تلك الروح والمشاعر، وأكد أنه كان قد اتخذ منذ سنوات قرارًا بالابتعاد عن معترك الحياة السياسية والبرلمانية، وركز بشكل قوي فى الصناعة وكيفية مساعدة مصر على النهوض كدولة صناعية كبرى، وكذلك كشف حقيقة ما يحدث فى مصر بالخارج وما تحاول الجماعة الإرهابية وعناصرها تدبيره من مؤامرات لإسقاط مصر وجيشها وشرطتها ومؤسساتها، وذلك بحكم ما يمتلكه من علاقات خارجية قوية بصانعي القرار، ورئاسته الشرفية للبرلمان الأورومتوسطي.



وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين إنه كان رافضا للترشح في انتخابات النواب ولكنه واجه الكثير من الضغوط من أهالي الجيزة ومحبيه، والذين اجتمعوا معه عدة مرات لإثنائه عن قراره، موضحًا أنه أمام ذلك الحب والإصرار من أبناء الجيزة المخلصين الذين يعرفون قيمة الشرف والوفاء، وأمام رغبتهم الجارفة التي شعر بها لم يستطع أن يرفض طلبهم قائلا: "أنا واحد منهم".

