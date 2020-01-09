إطلاق Cat S32.. هاتف قوى ببطارية كبيرة.. صور

كشفت شركة Cat الشهيرة بالصناعات الثقيلة والقوية عن أحدث هواتفها الذكية، وهو هاتف متوسط المواصفات ولكنه عالى التأمين والصلابة ليتحمل العمل فى أقسى الظروف الممكنة، وذلك بعد زيادة عدد المستخدمين من أصحاب بيئات العمل القاسية.



وبحسب "جى إس إم آرينا" التقنى، يأتي Cat S32 بشاشة قياسها 5.5 بوصة من نوع LCD، مع طبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات، حيث يصمد أمام الصدمات ومقاوم للماء والأتربة.



ويمتلك Cat S32 معالجا من نوع MediaTek Helio A20، رباعى النواة، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 32 جيجابايت.



ولعشاق التصوير، سيجدون كاميرا أساسية، بدقة 13 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.



ويعمل Cat S32 بأحدث أنظمة أندرويد Android 10 الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4200 ميللى أمبير.



يمكنك الحصول على Cat S32 باللون الأسود مقابل 300 يورو، والذى سينافس نظيره من سامسونج Galaxy XCover Pro بقوة فى العام الجارى.

