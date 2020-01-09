البترول تعتمد زيادة مكافأة نهاية الخدمة من 22 شهرا إلى 25

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال رئاسته الجمعية العامة لشركات القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية، اعتماد الدراسة التى تقدم بها صندوق إسكان العاملين بقطاع البترول بزيادة مكافأة نهاية الخدمة من ٢٢ شهرا إلى ٢٥ شهرا وكذلك زيادة مبلغ القروض الشخصية وقروض الإسكان المقدمة للعاملين بالقطاع فى إطار التيسير عليهم.



وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن وزارة البترول تهدف من خلال الإدارة الشابة والمتوسطة لإعداد القيادات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول إلى بناء مجموعة من الكفاءات المؤهلة القادرة على تولى المسئولية فى المستقبل .



وأشار "الملا" في بيان، إلى أهمية دور الشركاء الأجانب فى دعم هذا البرنامج الذى يمثل نموذجًا للشراكة المتميزة التي يحظى بها قطاع البترول مع شركائه من شركات البترول العالمية لما بذل فيه من جهود مشتركة لوضع إطار مناسب للشباب للعمل والتميز وخوض تجارب جديدة فى كافة المجالات الفنية والإدارية.



ولفت الوزير، إلى أن الثقافات والتجارب التى يخوضها شباب المتدربين فى بيئات العمل خارج مصر ستعود بالنفع على قطاع البترول المصرى لما سينقله هؤلاء الشباب من خبرات وتجارب وتكنولوجيات تسهم بشكل كبير فى تحسين كفاءة العمليات بالإضافة إلى اختيار أفضل هذه التجارب التى تناسب طبيعة العمل فى مصر.



وأضاف الملا، أن معايير العمل والأداء فى كل شركة أو مؤسسة تتوافق دائمًا مع استراتيجيتها وأهدافها وأن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول حرص منذ بدايته فى عام 2016 على تطبيق معايير الشفافية والكفاءة والسلامة فى كافة العمليات ويعد العنصر البشرى أحد أهم أصول عملية تطوير القطاع لأنهم من سيطبقون هذه المعايير خاصة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير السلامة.