وزير التعليم : مدرسة هويتنا تعكس النضج في التعاون بين الوزارة والمجتمع المدني

وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعد قليل بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر ومحافظة القاهرة لإنشاء مدرسة هويتنا



وأعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن سعادته بالتعاون بين الوزارة و اتحاد بنوك مصر.



وأشاد وزير التربية والتعليم بدور اتحاد بنوك مصر في دعم الاتحاد في دعم منظومة التعليم وذلك عبر تشييد و تطوير المدارس.



وأضاف وزير التربية والتعليم أن مدرسة هويتنا تعكس النضج في التعاون بين الوزارة والمجتمع المدني ، حيث إنها منظومة متكاملة تحرص على جودة التعليم لأطفال مصر و تدعم رؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم ، بالتركيز على الهوية والتنمية المستدامة لإعداد أجيال جديدة معتدة بشخصيتها قادرة على مسايرة تطورات العصر العصر وقادرة على المساهمة في تنفيذ استراتيجية مصر 2030.



وأوضح وزير التربية والتعليم أهمية الشراكة بين اتحاد البنوك و وزارة التربية والتعليم ، و نجاح التجربة في إرساء وتوثيق نموذج متكامل لمدرسة متميزة يمكن تكراره بالشراكة بين القطاعي العام والخاص.