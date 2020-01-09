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تعليم

وزير التعليم: المدرسة مصنع مهارات وليس مصنع شهادات ودرجات

الخميس 09/يناير/2020 - 02:37 م
انشاء مدرسة هويتنا
انشاء مدرسة هويتنا
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ياسمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في السنوات الاخيرة افتقدنا فكرة المشاركة و الاتفاق الجماعي، وبالتالي يسعى نظام التعليم الجديد لتغيير الثقافة المجتمعية وجعل المدارس مصنع مهارات وليس مصنع شهادات.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه ان الاوان للتخلص من هلع الامتحانات والدرجات، وتخريج طلاب قادرين على التعبير عن أنفسهم ومعتزون بهويتهم ووطنهم. 

وأشار إلى أن المسئولية هنا تضامنية، فلابد للمجتمع ان يحرصوا على تربية ابنائنا بشكل افضل لمحاربة الظواهر السلبية التي انتشرت مؤخرا مثل ظاهرة التنمر.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه لابد من عودة دور الأسرة والإعلام والمدرسة، ولابد أن يخرج طلابنا وهم لديهم معارف ومعلومات ومهارات تساعده على التعايش بشكل افضل وتحقيق نجاحات كثيرة.
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