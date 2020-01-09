محافظ أسيوط يوجه بتوفير الدعم والرعاية لأسرتين بسبب انهيار منزلهما

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بتوفير جميع سبل الدعم والرعاية لأسرتين تعرض منزلهما للانهيار بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط.



وأشار المحافظ في بيان، اليوم، الخميس، إلى أنه تم تكليف رئيس المركز بالتوجه إلى مكان الحادث وتوفير جميع سبل الدعم والرعاية لهما، مؤكدا إأه تم تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار المنزلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة حالة المنازل المجاورة لهما وفرض كردون حولهما بالتنسيق مع الجهات الأمنية منوها بمتابعة حالة الأسرتين والاطمئنان عليهم لحظة بلحظة وتوفير منازل لهم بمشاركة الجمعيات الأهلية مع صرف مساعدات عاجلة.



وأوضح المحافظ أن قوات الحماية المدنية تمكنت بقيادة اللواء أحمد حجازي مدير إدارة الحماية المدنية من رفع الأنقاض وإنقاذ الطفلة مي مرزوق عمرها سنتين ونقل الطفلة ملك مرزق ٦ سنوات المصابة إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتوفير كل سبل الرعاية الصحية اللازمة لها.



كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بالمحافظة يفيد انهيار منزلين ريفيين بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط أحدهما مكون من طابق واحد والآخر من طابقين ويضم أسرتين وتم توجيه قوات الحماية المدنية والانقاذ والاسعاف إلى مكان الانهيار ورفع أنقاض المنزلين ولا توجد أية خسائر في الأرواح.



وأسفر الحادث عن إصابة الطفلة ملك مرزق ٦ سنوات وتم نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتوفير الرعاية الكاملة لها وإنقاذ الطفلة مي مرزق سنتين من تحت الأنقاض.