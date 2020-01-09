ثلوج ودرجة حرارة تحت الصفر.. موجة من الطقس السيئ تضرب تبوك بالسعودية

وفق ما ذكرت صحيفة اليوم السعودية، فقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم الخميس ، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن توقعات عن تساقط للثلوج على محافظة حقل وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الغد.



من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.



وتصل درجات الحرارة في شمال السعودية إلى مادون الصفر المئوية، وتشهد المملكة تحولًا في الطقس إذ يتوسع سقوط الثلوج خلال السنوات القليلة الماضية.



وكشف خبراء أرصاد، أن الكتلة الهوائية الأكثر جفافًا والأشد برودة، تتواصل في شمال ووسط السعودية، ما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، ووصولها إلى ما دون الصفر المئوي في بعض المناطق.



وسجَّلت مدينة حائل، فعليًا، مساء الأحد الماضي درجة حرارةٍ دون الصفر المئوي، حيث سادت فيها أجواء باردة جدًا، مع توقُّعات بتشكُّل الصقيع خلال الساعات القادمة.



كذلك، تأثرت العاصمة الرياض بشكل واضح بالكتلة الهوائية الباردة، حيث انخفضت فيها درجات الحرارة قبل أيام، فلم تتجاوز 14 درجة مئوية نهار ، ووصلت ليلا إلى 3 و4 درجات، ومادونهما.



