AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ثلوج ودرجة حرارة تحت الصفر.. موجة من الطقس السيئ تضرب تبوك بالسعودية

الخميس 09/يناير/2020 - 04:00 م
ثلوج السعودية
ثلوج السعودية
Advertisements
محمد علي
وفق ما ذكرت صحيفة اليوم السعودية، فقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم الخميس ، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن توقعات عن تساقط للثلوج على محافظة حقل وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الغد.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وتصل درجات الحرارة في شمال السعودية إلى مادون الصفر المئوية، وتشهد المملكة تحولًا في الطقس إذ يتوسع سقوط الثلوج خلال السنوات القليلة الماضية.

وكشف خبراء أرصاد، أن الكتلة الهوائية الأكثر جفافًا والأشد برودة، تتواصل في شمال ووسط السعودية، ما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، ووصولها إلى ما دون الصفر المئوي في بعض المناطق.

وسجَّلت مدينة حائل، فعليًا، مساء الأحد الماضي درجة حرارةٍ دون الصفر المئوي، حيث سادت فيها أجواء باردة جدًا، مع توقُّعات بتشكُّل الصقيع خلال الساعات القادمة.

كذلك، تأثرت العاصمة الرياض بشكل واضح بالكتلة الهوائية الباردة، حيث انخفضت فيها درجات الحرارة قبل أيام، فلم تتجاوز 14 درجة مئوية نهار ، ووصلت ليلا إلى 3 و4 درجات، ومادونهما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد السعودية تحذر أهالي تبوك من سحب رعدية ممطرة

استعدوا للبرد.. الأرصاد السعودية على خطى القاهرة

درجة الحرارة 5.. أقوى موجة برد قارس في الرياض منذ 30 عاما

تعرف على حالة الطقس في السعودية اليوم

وصلت 2 تحت الصفر | درجات حرارة رهيبة وثلوج كثيفة في قرى ومدن لبنان

انخفاض كبير.. خبير يحذر السعوديين من مخاطر الساعات القادمة.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. معاش إضافي لأصحاب المعاشات فى هذه الحالة

ربنا ينتقم من نانسى عجرم وجوزها | والدة الشاب السوري: لن أقبل عزاها.. فيديو

بعد ساعات من احتفاله بعيد ميلاده.. صدمة إيهاب توفيق فى وفاة والده

الحرس الثورى الإيرانى: تنفيذ هجمات شديدة على أهداف أمريكية

تخفيض جديد في أسعار سكودا skoda بقيمة 40 ألف جنيه.. تفاصيل

بعد مصرعه فى حريق الفيلا.. فيديو نادر يجمع إيهاب توفيق بوالده | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 30 إطلالة ملكية للأميرة كيت ميدلتون

طرح jac s4 الكروس أوفر في مصر .. اعرف السعر و المواصفات

mercedes vision.. مرسيدس تطرح سيارة خيالية من فيلم أفاتار.. صور