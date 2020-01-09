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رياضة

الكفراوي يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي إلى بولاوايو

الخميس 09/يناير/2020 - 05:06 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في زيمبابوي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، جلسة مع السفير محمد فهمي، سفير مصر في زيمبابوي، على هامش مران الفريق المقام على الملعب الوطني بالعاصمة هراري.

جاء الاجتماع؛ للاطمئنان على الترتيبات الخاصة برحلة البعثة غدًا إلى بولاوايو، التي تحتضن مباراة الأهلي وفريق بلاتينيوم عصر بعد غد السبت، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

وحدد الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر صباح غد الجمعة، موعدا للسفر إلى بولاوايو، حيث من المقرر أن يؤدي الفريق مرانه في الثالثة من ظهر نفس اليوم؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم.

وأدى الفريق مرانه في الساعة الثالثة عصر اليوم على الملعب الوطني بهراري، عاصمة زيمبابوي.
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