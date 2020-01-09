الملكة القادمة.. كيف تستعد كيت ميدلتون لـ تسلم عرش بريطانيا

«ملكة بريطانيا القادمة» أصبح هذا اللقب هو الأكثر ملاءمة لدوقة كامبريدج كيت ميدلتون التي تستعد لأن يتولى حماها الأمير تشارلز مهام الملك من والدته الملكة إليزابيث في غضون عدة أشهر لـ يليه ابنه الأمير ويليام في تقلد المنصب نفسه، وعلى الرغم من أن كاميلا زوجة الأمير تشارلز ستصبح هي زوجة الملك إلا أن الخبراء الملكيين يرجحون أن الواجهة الأساسية ستكون الدوقة كيت التي تتشابه في الكثير من الأمور مع الملكة إليزابيث.



يوافق اليوم التاسع من يناير عيد ميلاد كاثرين إليزابيث ميدلتون الـ 38، فالدوقة المتزوجة من الأمير ويليام - المرتبة الثانية في العرش- في انتظار معرفة ما تخبئه لها الأيام، فقد تزوجت قبل عدة أيام من الأمير ويليام صاحب الترتيب الثاني في العرش أما ابناؤها الثلاثه الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس، هم أصحاب المراكز التالية لوالدهم في العرش، الثالث، الرابع والخامس.



الدوقة كيت هي صاحبة لقب الملكة القادمة بعد الملكة إليزابيث، ورغم أن كاميلا ستسبقها في العرش إلا أنها لن تحظ بلقب ملكة لأنها ليست من دماء ملكية بل متزوجة منها فقط، وبخلاف الدم الملكي من عدمه، يرى الخبراء الملكيون أن الدوقة كيت هي الأكثر التزاما بتطبيق القواعد الملكية.



ستلعب كيت دور الملكة ببراعة خاصة وأنها زوجة وأم ملكية، فقد فعلت كيت كل ما هو متوقع كزوجة ملكية مثالية حتى خلال فترات الحمل الثلاث المتعبة، لدرجة أن التزامها يصل إلى حد الكمال، جمعت بين الرشاقة، الجمال، الأناقة، الثقافة، الحضور القوي وكذلك قيامها بمهام الأمومة على أكمل وجه.



نالت كيت إعجاب وتقدير الجميع، فالخبير الملكي نيل شون يعتقد أن ميدلتون أصبحت واحدة من أكثر أفراد العائلة المالكة المحبوبة، وبالتزامن مع إتمامها عامها الـ 38 فإنها تفتخر بمسيرة طويلة من ضمنها حياتها كفرد من العائلة المالكة.



ورغم وجود منافسة حديثة بين دوقة كريدج كيت وميجان ماركل زوجة الأمير هاري الشقيق الأصغر للأمير ويليام، إلا أن كيت ظلت محتفظة بمكانتها وحب وتقدير الجميع، فهي الأكثر تطبيقا لقواعد البروتوكول الملكية بحذافيرها.