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أخبار العالم

مسئول بالجيش الليبي يكشف حقيقة وقف إطلاق النار في البلاد

الخميس 09/يناير/2020 - 08:13 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن الجيش يواصل عملياته العسكرية في كل الجبهات دون أي تغيير حتى الآن. 

وأضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك بشأن ما إن كانت هناك تعليمات لوقف إطلاق النار من عدمه، قائلا: "حتى الآن لا يوجد أي تعليمات، والجيش يقاتل على الجبهات ضد الميليشيات حتى الآن".
 
وأشار المحجوب إلى أنه لا يستطيع الحديث عن القرارات السياسية، خاصة أن هذه القرارات تعود للقيادة". 

وأضاف أن قوات الجيش تتقدم باتجاه مصراته، فيما سيطرت القوات على مقر "ميليشيا غنيوة"، في العاصمة طرابلس، مشددا على أن الجيش يستهدف المدن الليبية التي هي تحت سيطرة الميليشيات.

واتفق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق نار في ليبيا. وقالت الخارجية الروسية، الأربعاء، إن بوتين وأردوغان، ناقشا في اتصال هاتفي الأوضاع في ليبيا والعراق، خاصة بعد مقتل قائد فيلق "القدس" ونائب رئيس الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.
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