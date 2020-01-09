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حوادث

غلق شارع الكورنيش أمام مستشفى حميات إمبابة جزئيا لمدة 8 ساعات

الخميس 09/يناير/2020 - 08:41 م
شارع كورنيش النيل
شارع كورنيش النيل
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، عن غلق جزئى لشارع كورنيش النيل أمام " حميات إمبابة " اتجاه الوراق لمدة 8 ساعات لإصلاح كسر بخط لمياه الشرب.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق جزئى لشارع كورنيش النيل فى الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات إلى مناطق الوراق ( أمام مستشفى حميات إمبابة ) لمدة 8 ساعات تبدأ فى العاشرة مساء غدِ الجمعة وحتى السادسة من صباح السبت الموافق 11/1/2020 دون تعطيل للحركة المرورية .

يأتي ذلك لتنفيذ أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب خط 600 مم .

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الخدمات المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط منطقة العمل لتفادى التكدسات .
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