الأمن ينتشل جثة إمام مسجد من ترعة الإسماعيلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج جثة إمام مسجد من ترعة الإسماعيلية بعد غرق سيارته.

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قامت فرق الإنقاذ النهرى بالمديرية بتمشيط المنطقة محل الواقعة وتكثيف إجراءات البحث عن قائد السيارة، حيث تمكنت من إنتشال جثة المتوفى، بجوار أحد الكبارى بدائرة المركز ونقلها لأحد المستشفيات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية. قامت فرق الإنقاذ النهرى بالمديرية بتمشيط المنطقة محل الواقعة وتكثيف إجراءات البحث عن قائد السيارة، حيث تمكنت من إنتشال جثة المتوفى، بجوار أحد الكبارى بدائرة المركز ونقلها لأحد المستشفيات.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى مركز شرطة أبو حماد (بمديرية أمن الشرقية) بلاغا من الأهالى بسقوط سيارة بترعة الإسماعيلية بدائرة المركز.بانتقال قوات الشرطة لمكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط السيارة بالترعة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ولم يتم العثور على قائدها (إمام وخطيب أحد المساجد مقيم بدائرة المركز).