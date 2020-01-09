بـ شعر أحمر.. زوجة أحمد الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا

نشرت ندى الكامل زوجة النجم احمد الفيشاوي صورة لها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وظهرت ندى الكامل بإطلالة جذابة حيث ارتدت تي شيرت باللون الأبيض مكشوف الصدر، وتركت شعرها الأحمر منسدلا بطريقة جذابة.



ويعرض حاليا للنجم احمد الفيشاوى فيلم "يوم وليلة"، بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، وميدو عادل، ومحمود أوتاكا، وسامي مغاوري، وشادي جمال أسعد، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة، ومجدي عبيد، وجيهان أنور، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.



يذكر أن أحمد الفيشاوي يواصل حاليًا تصوير دوره في فيلم "أشباح أوروبا".



والفيلم من بطولة "هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، أحمد داود، ومن ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبد الرحمن حماقي وﺗﺄﻟيف كريم فاروق.



