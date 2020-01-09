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أخبار العالم

حفتر يرفض اقتراح بوتين وأردوغان بتطبيق هدنة في ليبيا

الخميس 09/يناير/2020 - 11:01 م
المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
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أ ش أ
رفض المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ، اليوم الخميس ، الهدنة التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعهما أمس في اسطنبول.

وذكرت قناة روسيا اليوم ، في نشرتها باللغة الإنجليزية ، أن حفتر رفض هذا الإقتراح فور عودته من روما التي تحاول التوسط بين الجيش الوطني الليبي وحكومة ما يسمى بـ "الوفاق الوطني" برئاسة فايز السراج.

وأشارت روسيا اليوم الى أن قوات حفتر تسيطر في الوقت الراهن على أغلب الأراضي الليبية ، كما أنها تقدمت على مدار الأيام الأخيرة في العاصمة طرابلس.
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