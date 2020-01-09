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اقتصاد

سنتامين تعلن قفزة 51% في إنتاج ذهب منجم السكري

الخميس 09/يناير/2020 - 11:09 م
ذهب السكري
ذهب السكري
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محمد صبيح
أعلنت شركة التعدين الأسترالية سنتامين عن زيادة بنسبة 51% في إنتاج الذهب من منجمها في مصر السكري، خلال الربع الأخير من عام 2019.

ارتفع الإنتاج في منجم السكري خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي بنسبة 51٪ منذ الربع الثالث إلى 148387 أوقية من الذهب.

بلغ إنتاج الذهب لعام 2019 بأكمله 480،529 أوقية ، أي تحسن بنسبة 2٪ على أساس سنوي ، في حين لم تتغير أسعار الإنتاج للعام المقبل بين 510،000-540،000 أوقية.

وقال روس جيرارد ، الرئيس التنفيذي لسنتامين: "كما هو متوقع ، تمثل نتائج الإنتاج للربع الرابع واحدة من أقوى النتائج الفصلية من السكري ، وهو إنجاز مهم لفريقنا التشغيلي".

"خلال عام 2019 ، كانت هناك تغييرات كبيرة في الإدارة العليا وهذا التحول في القيادة بدأ ينعكس في تحسين أدائنا التشغيلي."

يأتي تحديث الإنتاج في الوقت الذي تجد فيه Centamin نفسها متورطة في نقاش حول مستقبلها بشأن عرض الاندماج من قبل إنديفور الكندية عندما أعلنت عن مساعيها للاستحواذ على سنتامين.

كان لدى إنديفور الكندية حتى 31 ديسمبر الماضي عرض حازم للمجموعة بموجب قواعد "الاستحواذ أو الإغلاق" الخاصة بلوحة الاستحواذ بالمملكة المتحدة ، ولكن بناءً على طلب Centamin ، تم تمديد هذا الموعد النهائي إلى 14 يناير.

ارتفعت أسهم Centamin بنسبة 2 ٪ إلى 124 نقطة في منتصف صباح يوم الخميس.
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