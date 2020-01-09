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أخبار العالم

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي وعبد المهدي عن القصف الإيراني| تفاصيل

الخميس 09/يناير/2020 - 11:24 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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شيماء مصطفى
أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران، أمس الأربعاء، على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبد المهدي اليوم الخميس، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية.

وأكد بومبيو لـ عبد المهدي أن الولايات المتحدة ستعمل كل ما في وسعها لحماية الشعبين الأمريكي والعراقي وحماية المصالح المشتركة.

وكان الحرس الثوري الإيراني، تبنى أمس الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين في العراق، بصواريخ باليستية، ثأرًا لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية جوية قرب مطار بغداد.

وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، في وقت سابق اليوم الخميس، إن طهران لم تكن تسعى لقتل جنود القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد وكان هدفها توجيه ضربة للمعدات العسكرية.

فيما أكد مسؤول، أن الجيش الأمريكي يدرس تعديلات دفاعية محتملة بعد أن أظهرت إيران استعدادها لتنفيذ هجمات في العراق.

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الأمريكي الذي رفض ذكر اسمه، إن الولايات المتحدة كانت تعتقد في السابق أن إيران لن تشن على الأرجح هجومًا صاروخيًا على العراق، ولكن شاهدنا الأحداث الأخيرة.

وأشار إلى أن واشنطن لديها أقوى جيش في العالم، موضحًا أن القوات مستعدة لمواجهة تهديدات الجهات الخبيثة، بما في ذلك إيران والميليشيات التابعة لها.
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