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توك شو

الآثار: يتم تجهيز احتفال يليق بتركيب الكباش الأربعة بميدان التحرير

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:03 ص
ميدان التحرير
ميدان التحرير
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قسم التوك شو
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه يتم تجهيز احتفال يليق بتركيب الكباش الأربعة بميدان التحرير.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن هناك استشاري قام بعمل تصميم لميدان التحرير.

وأشار إلى أن هناك تجهيزا لنقل المومياوات الملكية فى موكب يليق بمكانتهم من المتحف المصري بالتحرير لـ المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن العالم بالكامل يتابع ما يحدث فى مصر، وذلك للحدث العالمي الذي يحدث.

وكشف، أن ميدان التحرير أشهر ميادين العالم و تطويره هدفه إعادة رونقه.
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