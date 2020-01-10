بدون ميك آب .. رحمة حسن تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة رحمة حسن مجموعة من الصور المميزة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت رحمة حسن بإطلالة جريئة بدون ميك اب خلال التقاطها الصور من عربتها الخاصة والتي اعتمدت ابتسامتها العفوية.



وعلقت على الصور قائلة "بدون ميك اب"وسرعان ما لقيت على إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر فور نشرها عبر انستجرام.



يذكر أن آخر أعمال رحمة، مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.

