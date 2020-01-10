الرئيس الأمريكي يرحب بقرار قضائي يجيز استخدام مليارات لبناء جدار مع المكسيك

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار قضائي أجاز له استخدام 3,6 مليارات دولار من أموال الجيش لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.



وقال ترامب - وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية مساء أمس /الخميس/ - إن الجدار بأكمله قيد البناء أو على وشك أن يكون كذلك.



وكانت محكمة منعت - بصورة مؤقتة - استخدام أموال من موازنة وزارة الدفاع لبناء الجدار الذي تعهّد ترامب بتشييده خلال حملته الانتخابية الرئاسية السابقة.



وواجه بناء الجدار على طول الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة مع المكسيك، والهادف، بحسب ترامب، إلى الحد من الهجرة غير القانونية، عراقيل قضائية عدة.