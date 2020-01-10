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حوادث

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. حبس عاطل لاتهامه بقتل سمكري

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:02 ص
حبس عاطل لاتهامه
حبس عاطل لاتهامه بقتل سمكري
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رامى المهدى
قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل سمكري بسبب مشاجرة نشبت بينهم لخلافات الجيرة.

وكان شهدت مساكن المحمودية بمدينة السلام مشاجرة بالأسلحة بين مجموعة من الجيران أسفرت عن مقتل سمكرى و إصابة عاطل بجروح بسبب خلافات حول لهو الأطفال، وتم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من مستشفى حكومي باستقبالها سمكري سيارات (توفى إثر إصابته بجرح طعني أسفل الرقبة ونزيف دموي حاد حول الرئة).

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وبصحبته شقيقه وبين عاطل مصاب بجرح متهتك بالجمجمة وقطع جزئي بالأذن اليسرى، قطع داخلي بالغضروف وبصحبته سيدة وذلك بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال تطورت إلى مشاجرة تعدوا على بعضهم البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات ووفاة الأول.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكاب الواقعة.
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