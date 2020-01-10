هبوط أسعار الذهب.. تفاصيل

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد انخفاضها بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة، حيث حدا انحسار التوترات في الشرق الأوسط بالمستثمرين للعودة إلى الرهانات عالية المخاطر.





وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1% إلى 1550.66 دولار للأوقية وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير، عندما سجلت 1539.78 دولار أمس الخميس.





ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1551.60 دولار.





في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن إيران، أشارت إلى تهدئة التوترات العسكرية، حتى مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران.





وقال ستيفن إينس، محلل السوق لدى "أكسي تريدر": "نرى تقبلا للمخاطرة ودولارا أقوى وأسهما في صعود".





وأضاف أنه "إلى جانب قول الرئيس الأمريكي إن إيران تتراجع، فإن مشروع قانون رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، للحد من السلطات التنفيذية لترامب ضد إيران، يقلل الضغط في الشرق الأوسط".





وكان مجلس النواب الأمريكي أقر يوم الخميس، قرارا لمنع ترامب من أخذ مزيد من الإجراءات العسكرية بحق إيران.





وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.3% إلى 2101.81 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية 2149.50 دولار في الجلسة السابقة بفعل مشاكل المعروض.





وعلى مدار الأسبوع، يتجه المعدن لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف يونيو، بصعوده نحو 6% حتى الآن.



