AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صدى البلد يكرم الدولي إبراهيم نور الدين أفضل حكم في الدوري..صور

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:17 م
صدى البلد يكرم ابراهيم
صدى البلد يكرم ابراهيم نورالدين
Advertisements
يسرى غازى - عدسة - أحمد بيسو
كرمت أسرة موقع صدى البلد الإخبارى الحكم الدولى إبراهيم نور الدين بعد تصدره القائمة الدولية للحكام عن الموسم الماضي وتقديمه مردود ومستوى أداء قوى.

وقام الكاتب الصحفى أحمد صبرى رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخبارى بمنح الحكم الدولي ابراهيم نور الدين درع التميز وحصوله على أفضل حكم فى الموسم الماضي.

وجاء ترتيب القائمة الدولية لحكام الساحة السبعة عن الموسم الماضي على النحو التالي:

إبراهيم نور الدين فى الترتيب الأول وأمين عمر ثانيا وجهاد جريشة ثالثا ومحمود البنا رابعا وأحمد الغندور خامسا ومحمد عادل سادسا ومحمد معروف سابعا.

وتصدر الحكم الدولي إبراهيم نور الدين ترتيب القائمة الدولية لحكام الساحة بعد تميزه في الموسم الماضي إلى جانب التقييم الفني الذي قامت به اللجنة الرئيسية للجنة الحكام.
صدى البلد يكرم الدولي إبراهيم نور الدين أفضل حكم في الدوري..صور
صدى البلد يكرم الدولي إبراهيم نور الدين أفضل حكم في الدوري..صور
صدى البلد يكرم الدولي إبراهيم نور الدين أفضل حكم في الدوري..صور
صدى البلد يكرم الدولي إبراهيم نور الدين أفضل حكم في الدوري..صور
صدى البلد يكرم الدولي إبراهيم نور الدين أفضل حكم في الدوري..صور
صدى البلد يكرم الدولي إبراهيم نور الدين أفضل حكم في الدوري..صور
صدى البلد يكرم الدولي إبراهيم نور الدين أفضل حكم في الدوري..صور
صدى البلد يكرم الدولي إبراهيم نور الدين أفضل حكم في الدوري..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم قراءة الفاتحة.. عصام عبد الفتاح: فوجئت بتسريب اجتماع لجنة الحكام..فيديو

جهاد جريشة: لم أشتك من القائمة الدولية .. وكنت أريد دعم اتحاد الكرة.. فيديو

جمال الغندور: انتظروا ظهور العنصر النسائي في تحكيم المباريات الرسمية قريبا

إبراهيم نور الدين يتوج بجائزة أفضل حكم بالجولة السادسة للدوري الممتاز

جمال الغندور يكشف كواليس تراجع جهاد جريشة فى القائمة الدولية.. فيديو

Number One.. إبراهيم نور الدين يتصدر ترتيب قائمة الحكام الدولية

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي والقنوات الناقلة

تراجع كبير .. أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 10 يناير

بعد أزمتها الأخيرة .. مدير أعمال نانسي عجرم لـ "صدى البلد": اعطونا شوية وقت

بمكياج جذاب وإطلالة كاجوال.. منة فضالي تتألق فى أحدث ظهور

شاهد.. ابنة قاسم سليماني تحمل السلاح خلال صلاة الجمعة

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 10 -1-2020 .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة .. محشى كرنب بالكوارع وصينية بطاطس وملوخية.. والحلو: جيلي بالفاكهة

بمكياج جذاب وإطلالة كاجوال.. منة فضالي تتألق فى أحدث ظهور

بفستان أنيق.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير