صدى البلد يكرم الدولي إبراهيم نور الدين أفضل حكم في الدوري..صور



إبراهيم نور الدين فى الترتيب الأول وأمين عمر ثانيا وجهاد جريشة ثالثا ومحمود البنا رابعا وأحمد الغندور خامسا ومحمد عادل سادسا ومحمد معروف سابعا.





وتصدر الحكم الدولي إبراهيم نور الدين ترتيب القائمة الدولية لحكام الساحة بعد تميزه في الموسم الماضي إلى جانب التقييم الفني الذي قامت به اللجنة الرئيسية للجنة الحكام.



كرمت أسرة موقع صدى البلد الإخبارى الحكم الدولى إبراهيم نور الدين بعد تصدره القائمة الدولية للحكام عن الموسم الماضي وتقديمه مردود ومستوى أداء قوى.وقام الكاتب الصحفى أحمد صبرى رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخبارى بمنح الحكم الدولي ابراهيم نور الدين درع التميز وحصوله على أفضل حكم فى الموسم الماضي.وجاء ترتيب القائمة الدولية لحكام الساحة السبعة عن الموسم الماضي على النحو التالي: